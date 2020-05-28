Эксперт: Иммунная прослойка позволит москвичам избежать второй волны заболеваемости коронавирусом

Вторая волна эпидемии коронавируса в Москве маловероятна, так как здесь уже сформировалась "иммунная прослойка" населения. Такой точкой зрения поделился с РИА "Новости" врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, в эту категорию входят уже переболевшие лица, а также те, кто просто невосприимчив к вирусу, или те, у кого иммунитет выработался в результате бессимптомного течения болезни.

— В Москве вторая волна маловероятна, так как первая была растянута по времени и уже есть иммунная прослойка населения, — уверен эксперт.

Напомним, в Москве уже начали массово проводить тесты на антитела к новому коронавирусу. И, согласно первым полученным данным, иммунитет к CoViD-19 обнаружили как минимум у 12% обследованных. Причём статистика по иммунитету в некоторых районах города разная. Например, на юго-западе Москвы антитела выявили у 11,2% обследованных, а на северо-востоке — у 13,6%.