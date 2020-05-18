Иммунитет к коронавирусу нашли у тех, кто им не болел

Микробиологи выявили иммунный ответ к CoViD-19 у тех, кто не мог болеть новым коронавирусом, пишет Cell. Сообщается, что исследователи провели анализ нескольких образцов донорской крови, собранных в 2015–2018 годах. Задачей учёных было проверить реакцию лимфоцитов на частицы SARS-Cov-2. Выяснилось, что примерно в половине случаев она проявилась.

По мнению авторов исследования, сработала особая способность иммунитета бороться не только с конкретным вирусом, но и с похожими патогенами. То есть пациенты, у которых взяли кровь несколько лет назад, болели каким-то другим коронавирусом, например HcoV-OC43 или HcoV-NL63, которые вызывают обычную простуду. Напомним, науке известны семь разновидностей коронавирусов, поражающих организм человека.