В правительстве раскрыли детали плана по восстановлению экономики

План по восстановлению российской экономики, который кабмин должен представить к 1 июня, на сегодня состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Об этом говорится в сообщении Правительства РФ.

— Ключевая цель — повышение реальных доходов населения, снижение безработицы, устойчивый рост экономики за счёт внедрения современных технологий, использования новых возможностей рынка труда, а также развития экспорта и активного импортозамещения. Срок реализации плана — до конца 2021 года, — говорится в сообщении.