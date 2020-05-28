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Родившегося во время пандемии на Бали жирафа назвали Корона

Таким необычным именем малыша окрестила глава Министерства окружающей среды.

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Новорождённого жирафа, который появился на свет в сафари-парке на Бали во время пандемии коронавирусной инфекции, назвали Корона. Об этом сообщается на странице сада дикой природы в "Фейсбуке".

Согласно информации, размещённой в соцсети, детёныш родился ещё 9 апреля, а имя малышу выбрала министр окружающей среды Сити Нурбая Бакар.

Наш министр окружающей среды Сити Нурбая Бакар назвала детёныша жирафа Корона, чтобы напомнить нам, что он родился и выжил в этот исторический момент пандемии, — говорится в сообщении.

На данный момент сафари-парк закрыт в связи с распространением коронавирусной инфекции. Однако после того, как он возобновит свою работу, все желающие смогут познакомиться с Короной.

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