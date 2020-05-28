Минюст США объявил особо важным дело о смерти афроамериканца в Миннеаполисе

Расследованию дела о смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота, который скончался после жестокого обращения полиции, присвоили приоритетную важность, теперь им занимаются опытные прокуроры и следователи ФБР. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Сообщается, что расследование установит, нарушили ли офицеры полиции федеральный закон своими действиями.

Тем временем в городе продолжаются массовые беспорядки, вызванные произошедшим, десятки протестующих и сотрудников полиции не покидают места событий. Одна из линий метро Миннеаполиса приостановила работу, сообщил оператор общественного транспорта Metro Transit. Сообщается также, что в результате поджога полностью сгорел жилой дом и магазин компании по продаже автомобильных комплектующих.