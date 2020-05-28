Конгресс США принял законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

В США Конгресс практически единогласно поддержал законопроект, разрешающий вводить санкции против китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к притеснению уйгуров и других мусульманских групп в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Лишь один голос был против инициативы, в то время как 413 конгрессменов выступили за.
Впервые за всю историю палаты голосование проходило в удалённом формате, когда один конгрессмен голосует от имени нескольких своих однопартийцев. В таком режиме рассмотрение законопроекта происходило из-за пандемии коронавируса.
Инициатива в середине мая была единогласно одобрена сенатом. Теперь американский президент Дональд Трамп обязан принять строгие меры в ответ на притеснения уйгуров в Китае. Законопроект направят на подпись лидеру США, который до сих пор не высказал своего отношения к нему, лишь пообещал "изучить самым тщательным образом".
Ещё в марте прошлого года со стороны США звучали угрозы о санкциях в отношении Китая за притеснение уйгуров. Во внимание американского правительства попали так называемые центры перевоспитания для мусульман, которые рассчитаны для людей, попавших под влияние экстремистской идеологии. Однако, по информации представителей Управления верховного комиссара ООН по правам человека в 2018 году, в таких центрах могло незаконно находиться до одного миллиона уйгуров.