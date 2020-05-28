Конгресс США принял законопроект о санкциях против Китая за притеснение уйгуров

В США Конгресс практически единогласно поддержал законопроект, разрешающий вводить санкции против китайских должностных лиц, которые, по мнению Вашингтона, имеют отношение к притеснению уйгуров и других мусульманских групп в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Лишь один голос был против инициативы, в то время как 413 конгрессменов выступили за.

Впервые за всю историю палаты голосование проходило в удалённом формате, когда один конгрессмен голосует от имени нескольких своих однопартийцев. В таком режиме рассмотрение законопроекта происходило из-за пандемии коронавируса.

Инициатива в середине мая была единогласно одобрена сенатом. Теперь американский президент Дональд Трамп обязан принять строгие меры в ответ на притеснения уйгуров в Китае. Законопроект направят на подпись лидеру США, который до сих пор не высказал своего отношения к нему, лишь пообещал "изучить самым тщательным образом".