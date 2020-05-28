Врач назвал категорию людей, которым опасно постоянно носить маску

Людям, которые страдают хронической обструктивной болезнью лёгких (ХОБЛ), опасно носить медицинскую маску, поскольку это может вызвать серьёзные трудности с дыханием. Об этом заявил глава лор-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев, передаёт ТАСС.

— Это люди с бронхоспазмом, люди с лёгкой степенью асфиксии, удушья. В общем, это все те пациенты, которым и в обычном состоянии дышать сложно, — пояснил медик.

При этом, по словам Зайцева, особую опасность для таких граждан представляют многоразовые маски. Из-за их высокой плотности людям, страдающим ХОБЛ, крайне сложно дышать.

Отметим, что, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ХОБЛ является не конкретным заболеванием. Это собирательный термин, который обозначает хронические болезни лёгких, в результате которых доступ кислорода в орган ограничивается.