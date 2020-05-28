В России коронавирус выявили ещё у 8371 человека

В России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8371 человека, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Отмечается, что 42,5% выявленных пациентов не имели клинических проявлений CoViD-19.
За всё время победить болезнь удалось 150 993 человекам, из них 8785 пациентов выздоровели за последние сутки.
Данные © Оперативный штаб
Лидером по количеству подтверждённых больных за сутки стала Москва. Большое количество новых пациентов также зафиксировано в Московской области, Санкт-Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях.
В России за всё время выявлен 379 051 случай коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано за весь период 4142 летальных исхода.