Московские врачи прилетели в Читу для помощи в борьбе с коронавирусом

В столицу Забайкальского края Читу прилетела бригада врачей из Москвы для помощи в борьбе с CoViD-19, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Всего в составе бригады — шесть опытных специалистов: хирург, пульмонолог, инфекционист, анестезиолог-реаниматолог, рентгенолог и реанимационная медсестра. Они привезли с собой средства индивидуальной защиты, необходимые для работы в "красной зоне", лекарственные препараты и медицинское оборудование.

Планируется, что врачи останутся в крае на две недели.

Минздрав Забайкалья сообщает, что с 27 мая в регионе работает главный инфекционист Министерства здравоохранения РФ Елена Малинникова, которая уже провела ряд встреч и посетила краевую клиническую инфекционную больницу.