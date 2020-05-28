В Японии начнут выплачивать туристам деньги за посещение страны

Власти Японии собираются ввести программу специальных ваучеров для туристов на сумму 185 долларов (13 тысяч рублей) в день. Таким образом правительство азиатской страны хочет помочь пострадавшей от пандемии коронавируса отрасли и привлечь иностранных путешественников, передаёт Kyodo News.

Субсидии покроют до половины расходов туристов во время пребывания в Японии. Ваучеры можно будет использовать в магазинах, кафе и ресторанах. Однако траты на перелёт в страну покрываться не будут.

Ожидается, что эта инициатива начнёт действовать уже в конце июля. Она будет применяться к туристам, которые забронировали гостиницы напрямую или через японские туристические агентства. При этом субсидии будут распространяться и на тех путешественников, которые остановятся в традиционных японских гостиницах рёкан.

На инициативу было выделено 12,5 миллиарда долларов (более 888 миллиардов рублей).

Отметим, что пандемия коронавирусной инфекции серьёзно ударила по японской индустрии туризма. Многие японцы лишились работы, перестали ходить в отпуска. Кроме того, рухнули надежды властей на значительный приток иностранных гостей этим летом, поскольку Олимпиада в Токио была отложена. Также Япония ввела запрет на въезд более чем из 100 стран и регионов.

Согласно исследованию в апреле, 31 японская компания из сферы гостиничного бизнеса либо объявила о своём банкротстве, либо готовилась подать соответствующее заявление.