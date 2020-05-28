В сметане из российских магазинов нашли антибиотики и дрожжи

"Роскачество" провело повторную проверку сметаны, в ходе которой в составе некоторых российских марок нашли антибиотики, дрожжи и растительные жиры. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании участвовал продукт двадцатипроцентной жирности семи марок: "Благода", "Вологодское лето", "Пестравка", "Домик в деревне", "Ростагроэкспорт", "36 копеек" и "Простоквашино".

В бренде "Благода" эксперты обнаружили растительные жиры, антибиотики и дрожжи, которых при предыдущих проверках не было. Специалисты подчеркнули, что это уже не сметана, а сметанный продукт. Рейтинг этой марки обнулили.

"Домик в деревне" также сдал свои позиции. В нём нашли следы антибиотика. Законодательно это разрешено, однако по требованиям "Роскачества" недопустимо.