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В сметане из российских магазинов нашли антибиотики и дрожжи

А две торговые марки получили отметку высокого качества.

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Фото © Pixabay

"Роскачество" провело повторную проверку сметаны, в ходе которой в составе некоторых российских марок нашли антибиотики, дрожжи и растительные жиры. Об этом сообщается на сайте организации.

В исследовании участвовал продукт двадцатипроцентной жирности семи марок: "Благода", "Вологодское лето", "Пестравка", "Домик в деревне", "Ростагроэкспорт", "36 копеек" и "Простоквашино".

В бренде "Благода" эксперты обнаружили растительные жиры, антибиотики и дрожжи, которых при предыдущих проверках не было. Специалисты подчеркнули, что это уже не сметана, а сметанный продукт. Рейтинг этой марки обнулили.

"Домик в деревне" также сдал свои позиции. В нём нашли следы антибиотика. Законодательно это разрешено, однако по требованиям "Роскачества" недопустимо.

Ко всем остальным пяти маркам у специалистов не возникло вопросов. Отмечается, что сметана от компаний "Простоквашино" и "Ростагроэкспорт" подтвердила своё высокое качество.

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