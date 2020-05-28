В службе безопасности Twitter объяснили отметку "фейк" на сообщении Трампа

В службе безопасности "Твиттера" объяснили, почему на сообщении президента США Дональда Трампа о голосовании в Калифорнии появился значок "фейк". В соцсети считают, что подобные посты могут нарушить ход выборов.
— Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе, — говорится в сообщении.
При этом основатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг раскритиковал такую позицию "Твиттера".
— Частные компании не должны быть арбитром истины. Я убеждён, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в Интернете, — сказал Цукерберг телеканалу FoxNews.
Напомним, "Твиттер" автоматически поставил под сообщением президента США Дональда Трампа отметку о том, что в нём содержится недостоверная информация. В публикации глава Белого дома раскритиковал предложение губернатора Калифорнии разослать избирателям бюллетени по почте. По мнению президента США, в этом случае выборы в ноябре 2020 года непременно будут сфальсифицированы.