В службе безопасности Twitter объяснили отметку "фейк" на сообщении Трампа

В службе безопасности "Твиттера" объяснили, почему на сообщении президента США Дональда Трампа о голосовании в Калифорнии появился значок "фейк". В соцсети считают, что подобные посты могут нарушить ход выборов.

— Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе, — говорится в сообщении.

При этом основатель соцсети "Фейсбук" Марк Цукерберг раскритиковал такую позицию "Твиттера".

— Частные компании не должны быть арбитром истины. Я убеждён, что Facebook не должна выносить суждения касательно достоверности всего, что люди пишут в Интернете, — сказал Цукерберг телеканалу FoxNews.