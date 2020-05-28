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Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 3793 пациентов

За всё время в столице выздоровело более 70 тысяч человек.

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Фото © Pixabay

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровело ещё 3793 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, излечившихся от инфекции, увеличилось до 71 251, — сказала она.

Людям, которым удалось побороть болезнь, предлагают сдать плазму крови для лечения других пациентов. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.

Ранее Лайф сообщал, что за сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом.

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