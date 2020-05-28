Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 3793 пациентов

В Москве за прошедшие сутки от коронавируса выздоровело ещё 3793 человека, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— За прошедшие сутки после лечения выздоровело ещё 3793 человека. Всего число людей, излечившихся от инфекции, увеличилось до 71 251, — сказала она.

Людям, которым удалось побороть болезнь, предлагают сдать плазму крови для лечения других пациентов. Для этого необходимо обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16.