Выход iPhone 12 могут отсрочить из-за коронавируса

Аналитики инвестиционного банка Cowen полагают, что презентация и выход нового поколения iPhone сдвинется на два месяца: представят его в начале ноября, а выпустят — в конце.

Причина тому — кризис, вызванный коронавирусом, из-за которого платёжеспособность пользователей снизилась. Во втором квартале этого года Apple планирует отгрузить 35 миллионов iPhone, а это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предположительно, Apple выпустит четыре модели iPhone одновременно. В этом году дизайн смартфонов радикально переосмыслят. Одна из особенностей их корпуса — острые края, как у iPhone 4.