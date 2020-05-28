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Выход iPhone 12 могут отсрочить из-за коронавируса

Компании нужны высокие продажи, а в условиях кризиса сделать это будет трудно. Возможно, спасёт перенос даты выхода устройств.

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Фото © Budrul Chukrut / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Аналитики инвестиционного банка Cowen полагают, что презентация и выход нового поколения iPhone сдвинется на два месяца: представят его в начале ноября, а выпустят — в конце.

Причина тому — кризис, вызванный коронавирусом, из-за которого платёжеспособность пользователей снизилась. Во втором квартале этого года Apple планирует отгрузить 35 миллионов iPhone, а это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предположительно, Apple выпустит четыре модели iPhone одновременно. В этом году дизайн смартфонов радикально переосмыслят. Одна из особенностей их корпуса — острые края, как у iPhone 4.

Также ожидается, что они снова удивят производительностью. Все устройства будут работать на процессоре A14, изготовленном по пятинанометровому техпроцессу.

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