"Расставаться не хочется". Воробей рассказала о продаже заграничного жилья из-за потери доходов

Актриса Елена Воробей рассказала, что артисты из-за пандемии коронавируса остались без работы на несколько месяцев, однако у всех разная финансовая ситуация.
— Театральным артистам — государственникам, бюджетникам — полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ипэшникам — не полагается ничего. На неопределённый срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, — поделилась она в разговоре с "Собеседником".
Воробей назвала такую перспективу угнетающей и сообщила, что ей пришлось даже выставить на продажу квартиру в Черногории на морском побережье. Актриса напомнила, что является единственным кормильцем в семье, а дочь, племянники и племянницы школьного возраста "не подпадают под какие-либо выплаты".
Воробей подчеркнула, что глупо сравнивать уровень жизни обычных людей и знаменитостей, которые имеют недвижимость за границей и элитные квартиры.
— Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы всё-таки приходится об этом думать, — отметила актриса.
Появившееся свободное время Воробей тратит с пользой. Она рассказала, что вместе с другими волонтёрами доставляет продукты первой необходимости людям, которые из-за пандемии не могут выйти из дома.
Елена Воробей — российская актриса и юмористка. Ещё со студенчества она начала выступать в театре БУФФ в Санкт-Петербурге. Именно там ей удалось познакомиться с Геннадием Ветровым и Юрием Гальцевым. Ещё в 1992 году впервые выступила с номером-клоунадой на конкурсе Андрея Миронова, где даже смогла стать одним из лауреатов и получить также приз зрительских симпатий. У актрисы очень насыщенная телевизионная жизнь, полная съёмок в различных фильмах и проектах. Подробнее о биографии Воробей читайте на uznayvse.ru.