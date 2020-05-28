"Расставаться не хочется". Воробей рассказала о продаже заграничного жилья из-за потери доходов

Актриса Елена Воробей рассказала, что артисты из-за пандемии коронавируса остались без работы на несколько месяцев, однако у всех разная финансовая ситуация.

— Театральным артистам — государственникам, бюджетникам — полагаются выплаты. Нам — самозанятым и ипэшникам — не полагается ничего. На неопределённый срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь, — поделилась она в разговоре с "Собеседником".

Воробей назвала такую перспективу угнетающей и сообщила, что ей пришлось даже выставить на продажу квартиру в Черногории на морском побережье. Актриса напомнила, что является единственным кормильцем в семье, а дочь, племянники и племянницы школьного возраста "не подпадают под какие-либо выплаты".

Воробей подчеркнула, что глупо сравнивать уровень жизни обычных людей и знаменитостей, которые имеют недвижимость за границей и элитные квартиры.

— Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы всё-таки приходится об этом думать, — отметила актриса.

Появившееся свободное время Воробей тратит с пользой. Она рассказала, что вместе с другими волонтёрами доставляет продукты первой необходимости людям, которые из-за пандемии не могут выйти из дома.