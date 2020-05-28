Глава Тувы рассказал о своём состоянии и попросил лечиться от CoViD-19 амбулаторно

Глава Тувы Шолбан Кара-оол, у которого ранее подтвердился коронавирус, рассказал, что чувствует себя относительно хорошо. Видеообращение он опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

— Намного легче стало дышать. Голова не так болит. Легко инфицированных, у кого лёгкое течение болезни, как у меня, я считаю, можно было бы отпускать под их ответственность под жёсткую изоляцию с выполнением всех требований амбулаторно. Буду проситься у врачей в очередной раз, чтобы они меня отпустили, — сказал Кара-оол.

Глава Тувы добавил, что в стационарах региона от коронавируса лечится около 700 пациентов и его не покидает мысль, что он занимает место человека, который больше нуждается в помощи медиков.