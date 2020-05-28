Не заложники, так день рождения. На крыше того самого банка в Москве устроили вечеринку — видео

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В Москве на Земляном Валу на крыше того самого отделения "Альфа-банка", в котором на прошлой неделе мужчина взял заложников и требовал встречу с Ольгой Бузовой, компания устроила вечеринку, несмотря на действующий режим самоизоляции.

В тусовке приняли участие 13 человек. Как стало известно Лайфу, среди них были основатель и сотрудники продакшена "Скорость", который снимал клипы для Егора Крида, Клавы Коки, рэпера Моргенштерна, а также группы "Ленинград", "Хлеб", "Дискотека Авария" и других. В компании от комментариев отказались.

Тусовщиков уже задержала полиция. Участники вечеринки пояснили, что праздновали день рождения одной из девушек. Из-за нарушения самоизоляции в отношении всех 13 человек составлены административные протоколы.

Напомним, на прошлой неделе в отделении "Альфа-банка" на Земляном Валу мужчина взял в заложники шесть человек и потребовал встречи с Ольгой Бузовой. Захватчик угрожал взорвать бомбу, которая якобы находилась в его сумке. Через некоторое время силовики взяли здание штурмом. Мужчину арестовали на два месяца.