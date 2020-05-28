"Имитация деятельности". Политолог высмеял намерения Киева ликвидировать ДНР и ЛНР

Заявление главы МИД Украины о планах ликвидировать ДНР и ЛНР является имитацией хоть какой-либо деятельности. Такую точку зрения телеканалу "360" высказала политолог Наталия Елисеева. Он отметила, что конфликт в Донбассе находится в режиме стагнации, поскольку Киеву нечего предложить руководству республик.

Кроме того, Киев утратил поддержку Евросоюза: Брюсселю на сегодняшний день "точно не до него".

— Украина сейчас пытается имитировать определённую деятельность, якобы там что-то происходит. Такими заявлениями они пытаются напугать непризнанные территории ДНР и ЛНР, — рассуждает политолог.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе заседания контактной группы по Донбассу украинская делегация вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.