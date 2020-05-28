"Имитация деятельности". Политолог высмеял намерения Киева ликвидировать ДНР и ЛНР

Заявление главы МИД Украины о планах ликвидировать ДНР и ЛНР является имитацией хоть какой-либо деятельности. Такую точку зрения телеканалу "360" высказала политолог Наталия Елисеева. Он отметила, что конфликт в Донбассе находится в режиме стагнации, поскольку Киеву нечего предложить руководству республик.
Кроме того, Киев утратил поддержку Евросоюза: Брюсселю на сегодняшний день "точно не до него".
— Украина сейчас пытается имитировать определённую деятельность, якобы там что-то происходит. Такими заявлениями они пытаются напугать непризнанные территории ДНР и ЛНР, — рассуждает политолог.
Ранее Лайф сообщал, что в ходе заседания контактной группы по Донбассу украинская делегация вновь отказалась принимать дополнительные меры по соблюдению режима прекращения огня.
Напомним, что ранее депутат Марина Бардина от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" заявила о смене стратегии в Донбассе. По её словам, Киев начал двигаться по пути выполнения минских соглашений. Бардина добавила, что в настоящее время главной задачей является предоставление доступа на неподконтрольные Киеву территории специалистов Красного Креста.