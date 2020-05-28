СМИ: Съёмки нового фильма Мартина Скорсезе профинансирует Apple

Apple будет сотрудничать с режиссёром Мартином Скорсезе во время создания картины "Убийцы цветочной луны" (Killers of the Flower Moon), где одну из ролей сыграет Леонардо Ди Каприо. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

По информации издания, корпорация будет не только финансировать съёмки, но и станет творческой студией в процессе производства ленты. Источники журнала сообщают, что пока сделка между создателями картины и Apple не заключена, однако это может произойти в "ближайшие дни".

Ранее сообщалось, что представители режиссёра ведут переговоры о финансировании с Apple и сервисом Netflix. Также в договоре обговаривается дальнейший показ картины с участием голливудских актёров Леонардо Ди Каприо и Роберта Де Ниро.