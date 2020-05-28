В Италии впервые в Европе пересадили лёгкие пациенту, переболевшему коронавирусом

Врачи знаменитой миланской больницы "Поликлинико" впервые в Европе пересадили лёгкие мужчине, который переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает местное издание Focus.

Как стало известно, операция по пересадке органа была успешно проведена 18-летнему итальянцу десять дней назад. Молодой человек спортивного телосложения не имел никаких хронических заболеваний, однако заразился коронавирусом и тяжело переносил его. В итоге после заражения CoViD-19 два месяца он провёл в реанимации госпиталя "Сан-Раффаэле".

Всё время госпитализации он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В связи с этим врачи приняли решение, что спасти молодого человека может лишь трансплантация.

По словам директора оперативной службы торакальной хирургии "Поликлинико" Марио Нозотти, пересадка органов всегда является сложной операцией. А трансплантация пациенту, который перенёс коронавирус и находился в критическом состоянии, стала настоящим вызовом хирургам.

Как отмечает издание, перед операцией 18-летнему итальянцу провели курс лечения от CoViD-19. Убедившись, что он больше не инфицирован, врачи начали поиск донора. Это заняло около двух недель.