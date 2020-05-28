В Италии впервые в Европе пересадили лёгкие пациенту, переболевшему коронавирусом

Врачи знаменитой миланской больницы "Поликлинико" впервые в Европе пересадили лёгкие мужчине, который переболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает местное издание Focus.
Как стало известно, операция по пересадке органа была успешно проведена 18-летнему итальянцу десять дней назад. Молодой человек спортивного телосложения не имел никаких хронических заболеваний, однако заразился коронавирусом и тяжело переносил его. В итоге после заражения CoViD-19 два месяца он провёл в реанимации госпиталя "Сан-Раффаэле".
Всё время госпитализации он провёл на аппарате искусственной вентиляции лёгких. В связи с этим врачи приняли решение, что спасти молодого человека может лишь трансплантация.
По словам директора оперативной службы торакальной хирургии "Поликлинико" Марио Нозотти, пересадка органов всегда является сложной операцией. А трансплантация пациенту, который перенёс коронавирус и находился в критическом состоянии, стала настоящим вызовом хирургам.
Как отмечает издание, перед операцией 18-летнему итальянцу провели курс лечения от CoViD-19. Убедившись, что он больше не инфицирован, врачи начали поиск донора. Это заняло около двух недель.
Нозотти добавил, что операция длилась около десяти часов. Над её проведением трудились две бригады, ещё одна дежурила рядом, готовая в любой момент приступить к работе.