На Украине учительницу наказали за пикантное фото, отправленное в чат. Сумма штрафа поражает

В Житомирской области учительницу оштрафовали на 51 гривну (примерно 134 рубля) за случайно отправленное обнажённое фото в группу одного из мессенджеров. Об этом сообщает портал " Страна.ua ".

Отмечается, что суд признал её действие мелким хулиганством. По данным издания, женщина пояснила, что хотела отправить фото своей дочери, чтобы получить медицинскую консультацию.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Астрахани учительница получила 2,5 года условно за секс с девятиклассником. Скандал разгорелся ещё в феврале, когда о связи узнала мать школьника. Оказалось, ученики сняли пикантное видео, на котором запечатлены парень с преподавательницей. Школьники стали шантажировать женщину этими кадрами ради пятёрок, но она не поддалась.