На Украине учительницу наказали за пикантное фото, отправленное в чат. Сумма штрафа поражает

В Житомирской области учительницу оштрафовали на 51 гривну (примерно 134 рубля) за случайно отправленное обнажённое фото в группу одного из мессенджеров. Об этом сообщает портал "Страна.ua".
Отмечается, что суд признал её действие мелким хулиганством. По данным издания, женщина пояснила, что хотела отправить фото своей дочери, чтобы получить медицинскую консультацию.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что в Астрахани учительница получила 2,5 года условно за секс с девятиклассником. Скандал разгорелся ещё в феврале, когда о связи узнала мать школьника. Оказалось, ученики сняли пикантное видео, на котором запечатлены парень с преподавательницей. Школьники стали шантажировать женщину этими кадрами ради пятёрок, но она не поддалась.