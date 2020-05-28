Россия предложила ВОЗ восемь вакцин от коронавируса

Россия предложила Всемирной организации здравоохранения восемь вакцин-кандидатов от коронавируса. При этом всего в мире 124 потенциальных препарата, и 10 из них уже проходят клинические испытания. Об этом рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

— Вклад России очень большой. Мы имеем регистрацию восьми вакцин-кандидатов из разных институтов РФ, — цитирует Вуйнович РИА "Новости".

Всего производители предоставили ВОЗ 124 потенциальные вакцины, они уже прошли через критерии оценки. Из них 10 уже проходят клинические испытания, 114 — на стадии доклинических.