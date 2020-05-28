Не сменил номер. Полиция поймала телефонного мошенника, который обманывал детей войны

В Москве полиция задержала 36-летнего мошенника, который вымогал деньги у пенсионеров из категории "дети войны" под видом сотрудника Следственного комитета. Об этом Лайфу сообщил источник.

В конце апреля к правоохранителям обратился пенсионер, заявив, что ему позвонил якобы сотрудник СК и сообщил, что мужчине положены выплаты от правительства Москвы, но для этого необходимо внести взнос в размере 10 тысяч. Пожилой человек перевёл эти деньги на карточку, которую продиктовал мошенник. Позже он понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Правоохранители пробили номер, по которому злоумышленник общался с пенсионером, и выяснили, что в конце прошлого года с этого же телефона мошенник обманул ещё одного пожилого мужчину, входящего в категорию "дети войны".

28 декабря 2019 года московскому пенсионеру также позвонили якобы из Следственного комитета, а мошенник представился капитаном юстиции. Он сообщил, что правительство выделило мужчине и его жене 2,5 миллиона рублей в качестве помощи, так как они оба входят в категорию "дети войны". Однако, чтобы получить эти деньги, нужно оплатить взнос в размере 300 тысяч рублей. Пенсионер пошёл в банк и перевёл средства по данным карты, которые ему продиктовал мошенник.

Спустя пару дней, 30 декабря, злоумышленник снова позвонил пожилому москвичу и, представившись тем же именем, заявил, что необходимо внести ещё 400 тысяч рублей взноса, так как сумма выплаты большая. Пенсионер снова поверил мошеннику и перевёл деньги. На следующий день ситуация повторилась, правда, вымогатель представился уже другим именем, но всё ещё сотрудником юстиции, и опять потребовал такую же сумму. Он уверял, что все эти деньги вернутся пенсионерам вместе с двумя с половиной миллионами.

Через неделю пожилой мужчина попытался связаться по номеру, который ему оставили мошенники, но трубку никто не брал. Он понял, что его обманули на 1,1 миллиона, и написал заявление.