В Петербурге задержали мошенников, которые обманули 90-летнюю слепую пенсионерку

Полиция задержала группу грабителей, жертвами которых становились беспомощные, часто одинокие пенсионеры. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу местного ГУ МВД РФ. Злоумышленниками оказались двое мужчин чуть старше 30 лет и их 36-летняя подруга. В последний раз они обокрали 90-летнюю слепую пенсионерку. В её квартиру один из мошенников проник под видом электрика. Он украл из тумбочки пожилой женщины 57 тысяч рублей. Позже потерпевшая сообщила полиции, что это были все её сбережения и у неё не осталось денег на жизнь.

19 мая по такой же схеме злоумышленники обчистили квартиру 75-летней пенсионерки. В этот раз они вошли в квартиру под предлогом замены счётчика на воду, а их добычей стали 36 тысяч рублей.

— По оперативной информации, указанные граждане могут быть причастны ещё к серии подобных преступлений в отношении пожилых граждан. Полицейские полагают, что аналогичным образом злоумышленники обманули нескольких пожилых жителей Невского и Красногвардейского районов Санкт-Петербурга и завладели денежными средствами в общей сумме более 100 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе полиции.

Злоумышленники были арестованы. Все трое ранее были судимы, но на этот раз против них завели уголовное дело по статье "Мошенничество".