Осквернившему мемориал ВОВ жителю Подмосковья избрана мера пресечения

Жителю Московской области, который осквернил мемориал Великой Отечественной войны, сломав венок и раскидав лежавшие там гвоздики, избрали меру пресечения.
Несмотря на то что следствие ходатайствовало об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу, суд огласил другое — домашний арест.
Отметим, что работники подмосковного СУ СКР уже осмотрели место происшествия и зафиксировали все повреждения мемориала. Кроме того, правоохранители изъяли осколки мраморной плиты.
Также следователи допросили подозреваемого. Мужчина признался в содеянном, сообщил обо всех деталях и обстоятельствах происшествия и раскаялся.
Напомним, что житель Подмосковья сейчас проходит по статье "Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества". Мужчине грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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