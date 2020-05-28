Тело пропавшей в Псковской области девочки нашли у реки

В Псковской области обнаружили тело трёхлетней девочки, которая пять дней назад пропала в районе садоводческого товарищества "Кебь". Эту информацию Лайфу подтвердили в СУ СКР по региону.

— Девочка найдена, мертва. Признаков насильственной смерти предварительно не обнаружено. Остальное будет известно после экспертизы, — сообщил по телефону представитель ведомства.

Местные СМИ сообщают, что ребёнок утонул в реке Кеби, у которой очевидцы видели его в последний раз. В поисках принимали участие как сотрудники различных ведомств, так и добровольцы, в том числе из поискового отряда "Лиза алерт". На месте работали 30 сотрудников МЧС, 17 сотрудников Росгвардии и четыре человека от вневедомственной охраны. В поисках девочки водолазы проверили более 20 километров реки. При каких обстоятельствах было найдено тело, пока не известно.