Маски бесплатные, пиццу нельзя. Журналистка из Японии рассказала, как её лечили в московской больнице

Журналистка из Японии Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о личном опыте пребывания в московской больнице во время эпидемии коронавируса.

Девушку госпитализировали с плевритом, но у неё также были температура, вялость, кашель и заложенность носа, поэтому у неё заподозрили CoViD-19. Сначала журналистка провела два дня в больнице общего профиля, а после её перевели в госпиталь для больных коронавирусом.

Она рассказала, что в палате поддерживалась чистота, мусор выносили несколько раз в день. Дезинфекция кровати и ручек была раз в день, в палате стояла своя раковина с умывальником. Журналистка отметила, что медики были добры к ней. Маски нужно было надевать обязательно — их в больнице раздают бесплатно.

По словам Токуямы, питание в медучреждении было похоже на диетическое, также там были правила передачи еды — так, запрещалось приносить в больницу пиццу, майонез, шоколад и некоторые другие продукты. Впрочем, аппетита у девушки всё равно особо не было.

Журналистка поделилась также, что тест на CoViD-19 у неё брали четыре раза. Все они были отрицательными. При выписке ей поставили диагноз: острая вирусная инфекция дыхательных путей; состояние средней степени тяжести. В итоге девушку выписали с условием двухнедельного карантина.

— Полагаю, причина низкой смертности от коронавируса в РФ заключается в том, что здесь происходит быстрое выявление больных и значительное их число поступает в больницы до развития тяжёлых проявлений болезни, — добавила Токуяма.