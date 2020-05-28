Врачи рассказали, что делает коронавирус с организмом курильщиков

Коронавирусная инфекция представляет особую опасность для курящих граждан. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на старшего научного сотрудника НИИ пульмонологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова — Андрея Козырева.
По словам специалиста, любители сигарет и аналогичных табачных изделий больше подвержены инфекционным заболеваниям, к которым относится CoViD-19. В связи с этим курильщики в полтора раза чаще болеют вирусом, чем люди без этой вредной привычки. Кроме того, таким заболевшим чаще всего требуется искусственная вентиляция лёгких.
Также врач добавил, что у зависимых от никотина людей выше риск тяжёлого течения болезни. У курильщиков сильнее выражены симптомы заражения, кроме того, у них чаще притупляется восприятие запахов и вкусов, чем у остальных пациентов. Это обусловлено тем, что никотин воздействует на соответствующие рецепторы, подавляя их.
При этом врач отметил, что более тяжёлое течение болезни отмечается и у любителей вейпов.
Другой специалист — директор Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Пётр Яблонский — уточнил, что граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями лёгких чаще погибают от коронавируса. Такого рода болезни, в свою очередь, также провоцирует табакокурение.
— Также курение — основная причина хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ). Уже подсчитали, что к 2030 году она обгонит по смертности ишемическую болезнь сердца, — сказал Яблонский.
Ранее Лайф сообщал, что в России за прошедшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 8371 человека. Наибольшее количество случаев (2054) было зафиксировано в Москве.
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