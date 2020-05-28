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Посла РФ вызвали в немецкий МИД в связи с делом о хакерских атаках на бундестаг

В инциденте 2015 года обвиняют россиянина Дмитрия Бадина.

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Фото © Pixabay

Российский посол в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в немецкий МИД в связи с делом о хакерской атаке на бундестаг. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

— Государственный секретарь федерального МИД Мигель Бергер пригласил посла Российской Федерации Сергея Нечаева в Федеральное министерство иностранных дел для сегодняшней беседы. От имени федерального правительства он решительно осудил хакерскую атаку на бундестаг Германии, — указано в сообщении.

Российского посла также проинформировали о том, что "федеральное правительство в Брюсселе использует режим киберсанкций ЕС против лиц, ответственных за нападение на бундестаг", в том числе россиянина Дмитрия Бадина, которого Берлин считает причастным к кибератакам.

Напомним, кибератака на сети бундестага началась в апреле 2015 года. Злоумышленники украли более 16 гигабайт данных, включая многочисленные электронные письма от депутатов. Ранее Генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина, который, по их мнению, может быть причастен к атакам. Россия неоднократно отвергала свою причастность к действиям хакеров.

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