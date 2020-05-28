Охотники за CoViD-19. В Екатеринбурге заключённые сняли антикоронавирусный клип — видео

Осуждённые колонии ИК-2 в Екатеринбурге сняли и смонтировали антикоронавирусный клип по мотивам фильма "Охотники за привидениями". Его публикует пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

Как сообщает паблик "Типичный Екатеринбург", заключённые города занимаются не только творческой деятельностью. За два месяца они сшили 1,6 миллиона масок и несколько тысяч противочумных и защитных костюмов.

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