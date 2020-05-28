Песков заявил, что Москва вошла в число лучших в мире по борьбе с коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва показала один из лучших в мире показателей противодействия новой коронавирусной инфекции. Об этом он сказал журналистам.

— Не хочу никоим образом вторгаться в круг дополнительных полномочий глав регионов, тем более полномочий [Сергея] Собянина, главы крупнейшего региона, который принял на себя самый мощный удар эпидемии и продемонстрировал один из лучших примеров эффективности противодействия вирусу в мире, — сказал Песков в ответ на вопрос, как в Кремле оценивают решение мэра о "прогулочном режиме".

При этом представитель Кремля подчеркнул, что сейчас рано давать оценку действиям глав других регионов России.

— В целом ситуация в связи с разными условиями в регионах, разной скоростью распространения инфекции и обусловила отдельные полномочия для глав регионов. Сейчас рано давать оценку. Находимся в процессе. Но этот опыт будет проанализирован и даны оценки, — отметил он.