С 1 июня в Москве откроется около 50 тысяч предприятий розничной торговли

С 1 июня в столице после частичного снятия ограничений откроются около 50 тысяч предприятий розничной торговли. Об этом сообщил глава Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

— С первого июня откроются 47 398 предприятий розничной торговли, 9149 предприятий бытового обслуживания, — цитирует его радиостанция "Говорит Москва".

Кроме того, он подчеркнул, что в первый день лета возобновят свою работу 82 ярмарки выходного дня. При этом он добавил, что закрытыми останутся салоны красоты, кафе и рестораны, а также бани и студии массажа.

Напомним, что 25 мая в столице уже заработали 88 МФЦ и каршеринг, правда, с определёнными ограничениями. А с 26 мая волонтёры смогут посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек. Однако для этого им необходимо будет получить цифровой пропуск и ID волонтёра.