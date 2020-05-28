Православные верующие отмечают Вознесение Господне

Православные верующие отмечают сегодня один из двенадцати главных церковных праздников — Вознесение Господне, который в этом году пришёлся на 28 мая.
Этот праздник посвящён памяти о последнем дне жизни Христа на Земле. Согласно Библии, через 40 дней после воскрешения Иисус привёл своих учеников на склон Елеонской горы близ Иерусалима и велел апостолам не покидать его до получения святого дара, а после вознёсся на небеса. Поэтому Вознесение Господне отмечается через 40 дней после Пасхи.
В церкви Вознесение празднуется в течение 10 дней, а красные облачения священнослужителей меняются на белые.
В этот день православным нельзя совершать какую-либо работу, за исключением повседневных бытовых дел. Это время верующие посвящают Богу — идут на службы в храмы. Однако в 2020 году прихожанам ввиду эпидемиологической обстановки в стране рекомендуют следить за трансляциями богослужений и молиться дома.