Полный пакет птенчиков. Неравнодушные водители спасли утиную семью на КАД в Петербурге — видео

Видеозапись с места в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Нешуточная операция по спасению утят развернулась на кольцевой автодороге в Санкт-Петербурге. Две машины создали затор, пытаясь поймать птенцов и перенести в безопасное место. Лайф публикует видео с места событий.

На первый взгляд автомобили стоят так, будто попали в ДТП и ждут сотрудников ГАИ, однако позже становится понятно, что по трассе ходят люди, которые пытаются поймать утят. На кадрах видно, как одна девушка загоняет птенцов курткой, затем их ловит мужчина и кладёт в сумку другой девушке. А вокруг бегает обеспокоенная мама-утка.

Поначалу свидетели событий подумали, что участники спасательной операции хотят забрать утят себе, такая версия даже озвучена на видео. Однако всё проясняется в последние секунды, когда девушка с сумкой перебегает дорогу, чтобы выпустить птенцов в безопасном месте.