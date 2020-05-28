Глава Хакасии получил представление прокуратуры из-за нарушений выплат медикам

Глава Хакасии Валентин Коновалов получил представление от республиканской прокуратуры в связи с нарушением денежных выплат медицинским сотрудникам. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на официальном сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратурой была проведена проверка относительно многочисленных публикаций в СМИ о нарушении прав медиков, которые так или иначе связаны с оказанием помощи коронавирусным больным.

Было установлено, что региональное министерство здравоохранения не перечислило врачам и другому персоналу стимулирующие выплаты за март и апрель этого года.

— С целью устранения нарушений прокурор республики внёс в адрес главы Республики Хакасия — председателя Правительства Республики Хакасия представление, — говорится в сообщении.

После вмешательства органов медицинские работники получили свои выплаты. Всего на их счета было перечислено свыше 35 миллионов рублей.

Напомним, в середине мая президент Владимир Путин обвинил чиновников в том, что они "развели бюрократическую канитель", выплачивая деньги медикам за часы работы с больными коронавирусом, а не за сам факт работы, как задумывалось. Глава СК РФ поручил руководителям всех региональных подразделений ведомства возбуждать уголовные дела за невыплаты медикам средств. Позднее вернувшийся к работе после выздоровления от коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от министров немедленного устранения недочётов по выплатам.