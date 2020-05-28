Счётная палата оценила запасы нефти и газа в России

Разведанных запасов нефти России хватит на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет. Соответствующий отчёт опубликовала Счётная палата РФ.

Отмечается, что трудноизвлекаемая нефть составляет 65% всех запасов. Без её учета топлива хватит только на 20 лет.

Также в СП сообщили, что прирост запасов газа ниже добычи, а нефти — превышает незначительно. Потенциал открытия крупных месторождений в освоенных рудных и нефтегазоносных провинциях фактически исчерпан.



