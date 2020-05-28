Референдум по объединению Архангельской области и НАО не будет проводиться в 2020 году

В этом году не будет проводиться референдум по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа, сообщил председатель рабочей группы от НАО Матвей Чупров. Соответствующее решение было принято на совещании в Нарьян-Маре с участием секретаря партии "Единая Россия" Андрея Турчака и обоих врио губернаторов Александра Цыбульского и Юрия Бездудного.

— На совещании чётко прозвучала позиция, что референдума 13-го числа [сентября] не будет, что мы переворачиваем эту страницу и та политическая история уходит на задний план, — цитирует Чупрова РИА "Новости".

Он отметил, что развитие Архангельской области и НАО будет проходить в рамках макрорегиона, но без политических объединений.

Как сообщал Лайф, власти этих регионов готовят программу экономической интеграции и совместного социально-экономического развития. Министерство экономического развития РФ, в свою очередь, позитивно встретило эту новость.