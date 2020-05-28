Эпидемиолог оценил рекомендации Минздрава по ведению статистики заболеваемости и смертности от CoViD-19

Методические рекомендации по ведению статистики коронавируса, выпущенные Минздравом, основываются на документах ВОЗ, а значит, таким образом будут классифицироваться случаи CoViD-19 во всём мире. Об этом Лайфу сообщил профессор, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

— Здесь очень важно отметить, что эти рекомендации позволят учитывать одинаково случаи смерти во всём мире. Общий подход будет, который позволит объективно оценивать, принимая во внимание международный врачебный опыт, и главное, что он будет универсальным в мире, — отметил эксперт.

По словам Чуланова, в крупных городах, которые болезнь зацепила больше всего, при пересчётах может наблюдаться изменение статистики в большую или меньшую сторону. Он подчеркнул, что объективизировать случаи смерти пациентов с коронавирусом помогает патологоанатомическое исследование.

В свою очередь, главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что процент смертей, которые изучаются патологоанатомически, очень высок и достигает 98%. Она отметила, что диагноз очень часто бывает комбинированным и, если умерший человек был заражён CoViD-19, это ещё не значит, что причиной смерти стал коронавирус.