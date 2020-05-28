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Эпидемиолог оценил рекомендации Минздрава по ведению статистики заболеваемости и смертности от CoViD-19

Эксперт отметил, что они позволят одинаково классифицировать летальные исходы во всём мире.

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Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Методические рекомендации по ведению статистики коронавируса, выпущенные Минздравом, основываются на документах ВОЗ, а значит, таким образом будут классифицироваться случаи CoViD-19 во всём мире. Об этом Лайфу сообщил профессор, заведующий научно-консультативным клинико-диагностическим центром ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Владимир Чуланов.

Здесь очень важно отметить, что эти рекомендации позволят учитывать одинаково случаи смерти во всём мире. Общий подход будет, который позволит объективно оценивать, принимая во внимание международный врачебный опыт, и главное, что он будет универсальным в мире, — отметил эксперт.

По словам Чуланова, в крупных городах, которые болезнь зацепила больше всего, при пересчётах может наблюдаться изменение статистики в большую или меньшую сторону. Он подчеркнул, что объективизировать случаи смерти пациентов с коронавирусом помогает патологоанатомическое исследование.

В свою очередь, главный терапевт Минздрава России Оксана Драпкина сообщила, что процент смертей, которые изучаются патологоанатомически, очень высок и достигает 98%. Она отметила, что диагноз очень часто бывает комбинированным и, если умерший человек был заражён CoViD-19, это ещё не значит, что причиной смерти стал коронавирус.

Ранее Лайф рассказывал, что, согласно рекомендациям Минздрава, пациенты с подтверждённым коронавирусом, у которых нет никаких жалоб, не подлежат учёту в статистике заболеваемости, а "вирусоносительство не может стать причиной смерти".

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