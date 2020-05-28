Московские больницы возобновят плановую госпитализацию с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в больницах столицы возобновится плановая госпитализация.

— Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что это будет происходить постепенно. Но уже с этой недели разрешили клиникам организовывать плановую помощь, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам мэра Москвы, пациентам будет необходимо заранее сдать тест на CoViD-19.