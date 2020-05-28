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Московские больницы возобновят плановую госпитализацию с 1 июня

Предварительно пациенты будут должны сдать тест на коронавирус.

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Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в больницах столицы возобновится плановая госпитализация.

Со следующей недели во всех больницах Москвы возобновляется плановая помощь. Понятно, что это будет происходить постепенно. Но уже с этой недели разрешили клиникам организовывать плановую помощь, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

По словам мэра Москвы, пациентам будет необходимо заранее сдать тест на CoViD-19.

Напомним, ранее Сергей Собянин сообщил, что пик распространения коронавируса позади. По словам мэра столицы, "мы были где-то на грани", но самый страшный сценарий по CoViD-19 миновал.

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