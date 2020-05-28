Москвичам разъяснили правила прогулок "по графику" и рассказали, при чём тут прописка

Москвичи должны будут руководствоваться графиком прогулок для их дома по адресу прописки или регистрации, а не фактического проживания. Об этом заявил глава Департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

— Если вы зарегистрированы, то есть у вас адрес прописки один, при этом вы зарегистрированы по другому адресу в Москве, то вы, пожалуйста, гуляйте именно в те временные промежутки, когда гуляют жители этих домов. Если вы прописаны в Бирюлёве, вы в эти же дни можете гулять в Медведкове, — пояснил Немерюк в эфире радио "Эхо Москвы".