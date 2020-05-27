В ПФР сообщили о повышении пенсий. Кого ждёт индексация выплат

В конце мая в ПФР объявили о повышении сразу нескольких видов пенсий. Лайф разбирался, кому проиндексируют выплаты в ближайшее время и какие ещё меры поддержки предусмотрены для пожилых россиян.

На этой неделе в ПФР сообщили, что накопительные пенсии россиян будут повышены на 9,13%. Перерасчёт будет сделан автоматически, писать заявление не нужно. Повышение произойдёт с 1 августа и коснётся пенсий 80 тыс. человек.

На 7,99% увеличат выплаты участникам программы софинансирования пенсионных накоплений. Их сейчас насчитывается 32 тыс. человек. Эти люди получают деньги не накопительной пенсией, а срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определённого самим человеком.

Средний размер накопительной пенсии в настоящее время составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии — 1705 рублей в месяц Пенсионный фонд России

Стоит отметить, что оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста. Для женщин он составляет 55 лет, а для мужчин — 60 лет. Более того, выплаты можно получить и раньше. Это касается людей, имеющих право на досрочный выход на пенсию.

Ещё одно новшество этого лета — возобновление индексации выплат пенсионерам-опекунам. Поскольку на оплачиваемую попечительскую деятельность (например, по договору о приёмной семье) распространяются правила обязательного пенсионного страхования, за пенсионеров-опекунов делаются страховые взносы. В результате им не производят ежегодную индексацию. Аналогичная ситуация у работающих пенсионеров. Они могут рассчитывать на прибавку к пенсии только после того, как уйдут с работы. Опекунам выплата пенсии с учётом индексации возобновляется только после завершения опеки.

Сейчас этот пробел в законодательстве исправили. Опекунам вернут индексацию пенсий с 1 июля. Пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями детей, начнут получать страховые пенсии с учётом всех пропущенных индексаций.

Впрочем, тут стоит пояснить, что речь идёт только о неработающих людях. Если же опекун работает и получает зарплату, то он будет считаться работающим пенсионером. Как поясняют в ПФР, в этом случае пенсия будет индексироваться только после официального увольнения.

— Также сейчас достаточно много различных мер поддержки вводится на уровне регионов, — рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская. — Например, в Новосибирске вводят упрощённый порядок получения продуктовых наборов. В Чувашской Республике и Чукотском автономном округе появился статус "дети войны". Он даёт право пенсионерам на дополнительную соцподдержку.