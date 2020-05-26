Ловушка для сбережений. Куда стало опасно вкладывать деньги

Лайф разбирался, долго ли продлится затишье на валютном рынке, стоит ли сейчас покупать доллары и кто рискует потерять сбережения.

В марте банки ввезли в Россию 4,95 миллиарда долларов и 1,13 миллиарда евро наличными. Если сравнивать с февралём, то поставки наличных долларов выросли почти в десять раз, а евро — в три раза. Таковы данные Центробанка.

На фоне пандемии коронавируса и последующих проблем в экономике спрос на доллары вырос рекордными темпами. Таких поставок американской валюты российские банки не делали с 2014 года. Это потребовалось, чтобы удовлетворить резко возросший спрос со стороны вкладчиков. Только за март россияне забрали из банков валюты на пять миллиардов долларов.

Экономисты считают, что это произошло, в частности, потому, что люди просто стали забирать деньги и тратить на насущные нужды. Доходы упали, и пришлось вспомнить о сбережениях. Ещё одна причина — в период кризиса часть вкладчиков перестаёт доверять банкам и старается некоторую сумму хранить наличными. Тем не менее часть долларов, снятых со счетов, люди продолжают хранить дома. При этом курс доллара в мае заметно ослаб. Растёт ли риск, что сбережения в валюте просто обесценятся?

Ставки по долларовым депозитам сейчас снижаются. При этом курс валюты сегодня остаётся довольно нестабильным и также может проседать по отношению к другим активам. Поэтому стоит очень осторожно относиться к идее накоплений в долларах Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур

Впрочем, спешить обменивать доллары на рубли Юрий Мазур тоже не советует. Особенно если речь идёт о наличных. Рубль подвержен девальвации, и вполне вероятно, что курс российской валюты будет сильно меняться в зависимости от ситуации на рынках. В целом, считает Юрий Мазур, хранить деньги в наличных рублях дома не лучшее решение. Причём независимо от того, есть кризис или его нет.

— Если же для вас принципиально сохранить сбережения в рублях, то лучше всего использовать банковский депозит, но при условии низкой инфляции, — пояснил Юрий Мазур. — Учитывая, что инфляция в стране, вероятно, может достигать 7%, эффективно копить в рублях не получится. Процент по депозиту будет ниже.

Инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин обращает внимание, что снижение курса иностранных валют, которое мы наблюдаем в последнее время, ещё не говорит об устойчивом тренде на укрепление рубля. Именно поэтому сейчас для инвесторов возрастает риск потерять деньги.

Александр Бахтин говорит, что к распределению сбережений сейчас нужно отнестись особенно внимательно. Например, наступило хорошее время купить валюту для тех, у кого ещё нет накоплений в долларах и евро, но кто планировал их сделать. Так, если вы зарабатываете и расходуете в рублях, то оптимальным соотношением рублёвых и валютных сбережений будет 50/50. Александр Бахтин рекомендует сейчас отдавать предпочтение доллару, который сохраняет статус одного из самых надёжных активов.

Именно в наличной форме хранить деньги не имеет смысла. Снимать валюту со счетов и переводить в рубли разумно лишь в том случае, если необходимы средства на текущие траты Александр Бахтин

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артём Деев, напротив, считает, что рубль на фоне растущих нефтяных цен находится в стабильном состоянии. По его мнению, нет опасений, что эта ситуация кардинально изменится. Так что часть сбережений вполне можно оставить в рублях. При этом он считает, что для сохранения накоплений в валюте стоит присмотреться не только к доллару и евро. Небольшой объём можно хранить в швейцарских франках или японской иене.

Динамика курса сейчас повторяет траекторию американского рынка акций. На этот момент обращает внимание главный инвестиционный стратег компании "БКС Брокер" Максим Шеин. Он считает, что летом падение индекса возобновится и курс доллара снова пойдёт вверх.