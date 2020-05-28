Xiaomi представила 7 новых устройств для России: Mi 10, Mi Band 4 с NFC, два телевизора и другое

Xiaomi представила сразу семь новых устройств для российского рынка. В продажу они поступят в конце мая или в течение июня.
Смартфон Mi 10
Фото © Xiaomi
Это полноценный флагман. Он позиционируется как самый совершенный смартфон компании и конкурент Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max. Цена аппарата — 69 990 рублей, дата выхода — 11 июня.
Фишка Mi 10 — камера. А именно — разрешение основной камеры и максимальные параметры видеосъёмки.
Характеристики устройства:
- процессор Snapdragon 865;
- чип памяти UFS 3.0;
- аккумулятор 4780 мАч;
- быстрая зарядка на 30 ватт;
- система жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0;
- поддержка 5G;
- четыре камеры, разрешение основной — 108 Мп, поддерживается видео в 8К;
- NFC.
Смартфон Mi Note 10 Lite
Ещё один флагман компании. Он расположится в ценовой категории 25–35 тыс. рублей. Это смартфоны с мощными процессорами, качественными экранами и камерами, но без фишек вроде оптической стабилизации видео. Цена этого смартфона — 32 990 рублей, дата выхода — 29 мая.
Характеристики Mi Note 10 Lite:
- экран AMOLED с диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+;
- четыре камеры, разрешение основной — 64 Мп;
- процессор Snapdragon 730 G;
- аккумулятор на 5260 мАч;
- быстрая зарядка 30 ватт;
- NFC.
Смартфон Redmi Note 9 Pro
Фото © Xiaomi
Это смартфон среднего класса. Он получил субфлагманский процессор. Правда, устройству всё равно есть чем похвастаться. Например, ёмким аккумулятором, быстрой зарядкой или камерой. Цена смартфона — 23 990 рублей, дата выхода — 4 июня.
Характеристики смартфона:
- камера 64+8+5+2 Мп;
- процессор Snapdragon 720G;
- аккумулятор 5020 мАч;
- быстрая зарядка 30 ватт;
- NFC.
Смартфон Redmi Note 9
Фото © Xiaomi
А это устройство нижней границы среднего класса. Минимальная цена смартфона — 16 990 рублей, дата выхода — 11 июня.
Его характеристики:
- четыре камеры, разрешение основной — 48 Мп;
- процессор MediaTek Helio G85;
- аккумулятор 5020 мАч;
- быстрая зарядка 18 ватт;
- NFC.
Телевизоры Mi TV 4S 50" и 65"
Фото © Xiaomi
Телевизоры получили металлические корпуса и фирменную оболочку PatchWall. В продаже Mi TV 4S 50" и Mi TV 4S 65" появятся 21 июня, цена телевизоров составит 28 990 рублей и 49 990 рублей соответственно.
Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC
Фото © Xiaomi
Это тот же фитнес-браслет, что был выпущен годом ранее. Отличительная особенность модификации — наличие NFC. С ним можно оплачивать покупки бесконтактно. Поддерживается платёжная система Mastercard. Цена аксессуара — 3990 рублей, дата выхода — 16 июня.