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Xiaomi представила 7 новых устройств для России: Mi 10, Mi Band 4 с NFC, два телевизора и другое

Компания привезла четыре смартфона, два телевизора и фитнес-трекер. Все по параметрам можно назвать одними из лучших в своих сегментах.

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Фото © Xiaomi

Xiaomi представила сразу семь новых устройств для российского рынка. В продажу они поступят в конце мая или в течение июня.

Смартфон Mi 10

Фото © Xiaomi

Это полноценный флагман. Он позиционируется как самый совершенный смартфон компании и конкурент Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max. Цена аппарата — 69 990 рублей, дата выхода — 11 июня.

Фишка Mi 10 — камера. А именно — разрешение основной камеры и максимальные параметры видеосъёмки.

Характеристики устройства:

  • процессор Snapdragon 865;
  • чип памяти UFS 3.0;
  • аккумулятор 4780 мАч;
  • быстрая зарядка на 30 ватт;
  • система жидкостного охлаждения LiquidCool 2.0;
  • поддержка 5G;
  • четыре камеры, разрешение основной — 108 Мп, поддерживается видео в 8К;
  • NFC.

Смартфон Mi Note 10 Lite

Ещё один флагман компании. Он расположится в ценовой категории 25–35 тыс. рублей. Это смартфоны с мощными процессорами, качественными экранами и камерами, но без фишек вроде оптической стабилизации видео. Цена этого смартфона — 32 990 рублей, дата выхода — 29 мая.

Характеристики Mi Note 10 Lite:

  • экран AMOLED с диагональю 6,47 дюйма и разрешением Full HD+;
  • четыре камеры, разрешение основной — 64 Мп;
  • процессор Snapdragon 730 G;
  • аккумулятор на 5260 мАч;
  • быстрая зарядка 30 ватт;
  • NFC.

Смартфон Redmi Note 9 Pro

Фото © Xiaomi

Это смартфон среднего класса. Он получил субфлагманский процессор. Правда, устройству всё равно есть чем похвастаться. Например, ёмким аккумулятором, быстрой зарядкой или камерой. Цена смартфона — 23 990 рублей, дата выхода — 4 июня.

Характеристики смартфона:

  • камера 64+8+5+2 Мп;
  • процессор Snapdragon 720G;
  • аккумулятор 5020 мАч;
  • быстрая зарядка 30 ватт;
  • NFC.

Смартфон Redmi Note 9

Фото © Xiaomi

А это устройство нижней границы среднего класса. Минимальная цена смартфона — 16 990 рублей, дата выхода — 11 июня.

Его характеристики:

  • четыре камеры, разрешение основной — 48 Мп;
  • процессор MediaTek Helio G85;
  • аккумулятор 5020 мАч;
  • быстрая зарядка 18 ватт;
  • NFC.

Телевизоры Mi TV 4S 50" и 65"

Фото © Xiaomi

Телевизоры получили металлические корпуса и фирменную оболочку PatchWall. В продаже Mi TV 4S 50" и Mi TV 4S 65" появятся 21 июня, цена телевизоров составит 28 990 рублей и 49 990 рублей соответственно.

Фитнес-браслет Mi Smart Band 4 NFC

Фото © Xiaomi

Это тот же фитнес-браслет, что был выпущен годом ранее. Отличительная особенность модификации — наличие NFC. С ним можно оплачивать покупки бесконтактно. Поддерживается платёжная система Mastercard. Цена аксессуара — 3990 рублей, дата выхода — 16 июня.

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