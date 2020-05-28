Россиянам рассказали, как купаться в море и загорать, чтобы не заразиться коронавирусом

Доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", специалист по биологической защите Георгий Фролов рассказал, какие правила следует соблюдать, отдыхая на берегу моря, чтобы не заразиться коронавирусом.

— Может быть он на воде? Да, он может оказаться на воде, в прибрежной зоне — с кожи, при дыхании. Он будет всегда находиться на поверхности воды. С учётом прибоя можно ориентироваться, что вся эта пена и грязь окажутся на берегу. Самая опасная зона — прибрежная зона, — сказал Лайфу Фролов.

Он подчеркнул, что прибрежную зону следует проходить аккуратно, не по грязи. По словам учёного, администрация пляжа должна чётко обозначить этот участок и предусмотреть его дезинфекцию. Эксперт также отметил, что после купания в море следует сначала ополоснуться в душе, а уже после смело ложиться загорать на лежак.

— Люди должны располагаться на определённом расстоянии, рекомендуют полтора метра, но лучше два — два с половиной. Шезлонги — отдельно. Если это море, то это ветер, он продувает хорошо и разводит вирус, даёт возможность быстрее попасть. Семья может находиться рядом, они вместе живут, — добавил учёный.

По поводу возможности заразиться коронавирусом при купании в реке Фролов подчеркнул, что всё зависит от конкретного водоёма — есть ли там водовороты, где может скапливаться грязь.

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