Врач рассказал, как правильно носить маску, чтобы не вызвать проблем со здоровьем

Доктор медицинских наук, академик РАМН, заслуженный врач России Александр Карабиненко считает, что при ношении одноразовых масок аллергические реакции могут проявляться в редких случаях у тех людей, которые болеют астмой. Об этом он рассказал в эфире НСН.

— Всё зависит от того, какие маски люди носят. Если маски одноразовые, то на них не должно быть никаких реакций, за исключением индивидуальной непереносимости, которая может проявляться в виде аллергического кашля или даже приступа бронхиальной астмы у астматиков. По поводу грибковых заболеваний я могу сказать, что это всё очень индивидуально и зависит от гигиены, — отметил специалист.

По словам Карабиненко, перед тем, как человек надевает и после того как снимает защитную маску, необходимо полоскать горло, а саму маску, если она многоразовая, стирать после улицы, а также стерилизовать горячим утюгом.

Кроме того, врач добавил, что проблемы, которые могут появляться у граждан при ношении масок, очень индивидуальны и не несут массового характера.