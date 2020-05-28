Продажи трейлеров в России выросли на 40%. Эксперт объяснил, почему это ничего не значит

В России с начала года более чем на треть вырос спрос на дома на колёсах. Однако караваны трейлеров отечественные дороги не заполонят. Как пояснил координатор движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов, это несущественное изменение для авторынка, сообщает портал Ura.ru.

Согласно последним исследованиям, в апреле этого года жители России стали интересоваться автодомами на 40 процентов чаще, чем в январе.

При этом Шкуматов подчеркнул, что на подобный товар у отечественных автовладельцев всегда был низкий спрос. Эксперт добавил, что в связи с этим статистику необходимо было приводить не в процентах, а в конкретных цифрах.

— Допустим, у вас продавалось два дома на колёсах в год, а тут стало продаваться три. Это же чудовищный рост, — сказал он. — Без абсолютных цифр это вообще ни о чём не говорит и спрос на дома на колёсах у нас в стране традиционно находится приблизительно на нулевом уровне.

Россияне редко покупают трейлеры во многом потому, что в стране не так хорошо развита инфраструктура для кемпинга и палаточного летнего отдыха. Таким образом, если отечественные автолюбители и покупают дома на колёсах, то пользоваться ими крайне сложно.

Также Шкуматов подчеркнул, что многие эксперты заблуждаются насчёт того, что заинтересованность россиян в автодомах обусловлена тем, что граждане не смогут полететь на отдых. Он пояснил, что те люди, которые выбирают путешествия в трейлерах, прекрасно отдают себе отчёт в том, что это дорогое и плохо окупаемое мероприятие.

— Дом на колёсах — это стиль жизни. Человек понимает, что это дорого, это не окупится, но он хочет так путешествовать, — заключил специалист.