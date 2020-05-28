В Челябинской области режим повышенной готовности продлён до середины июня

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что режим повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции в регионе продлят до 14 июня включительно. Соответствующее распоряжение глава региона подпишет в ближайшие дни. Об этом он рассказал в интервью порталу 74.ru.

— Мы видим статистику. У нас сегодня существенный прирост диагностированных коронавирусом — 148 человек. Видно, что ситуация остаётся неспокойной, поэтому режим продлим. Надо не бояться продления. Он будет снят, когда мы снимем все ограничения, — отметил губернатор.

При этом Текслер подчеркнул, что, несмотря на продление режима, какие-то его послабления всё же могут произойти. Такие решения будут приниматься в зависимости от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в области.

Ранее Алексей Текслер объявил, что Челябинская область приступила к первому этапу снятия мер, введённых из-за коронавируса. На нём разрешаются прогулки и занятия спортом на открытом воздухе, а также могут возобновить работу объекты розничной торговли непродовольственными товарами.