Специалист рассказал, как можно заболеть коронавирусом через еду

Микробиолог Евгений Плисов заявил, что подхватить коронавирусную инфекцию через продукты можно, только если их потрогал инфицированный человек и прошло не слишком много времени. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

— Говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберётся, таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку, ею передал пакет с едой или саму еду, после чего вы потрогали эту еду и дотронулись до лица. Тогда да, заражение возможно, — объяснил он.

Специалист также добавил, что через партию упакованной еды в магазине коронавирусная инфекция передаваться никак не может.