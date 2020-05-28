НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Специалист рассказал, как можно заболеть коронавирусом через еду

Он добавил, что через партию упакованной еды в магазине инфекция передаваться никак не может.

643

Фото © Pixabay

Микробиолог Евгений Плисов заявил, что подхватить коронавирусную инфекцию через продукты можно, только если их потрогал инфицированный человек и прошло не слишком много времени. Об этом он рассказал телеканалу "Звезда".

Говорить, что вирус законсервируется в каком-то продукте и к вам доберётся, таких свидетельств не было. Конечно, заразиться коронавирусом через еду можно, если человек, который инфицирован, покашлял себе в руку, ею передал пакет с едой или саму еду, после чего вы потрогали эту еду и дотронулись до лица. Тогда да, заражение возможно, — объяснил он.

Специалист также добавил, что через партию упакованной еды в магазине коронавирусная инфекция передаваться никак не может.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8371 человека, всего с начала эпидемии зарегистрировано 379 051 случай CoViD-19. За весь период выздоровело 150 993 пациента.

Выбор редакции

Loading...