НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Число выявленных случаев CoViD-19 в мире превысило 5,5 миллиона

Большинство из них зарегистрированы в Северной и Южной Америке.

38

Фото © Pixabay

За минувшие сутки на планете выявлено более ста тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за день зарегистрировано 104 505 пациентов с CoViD-19. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения данным вирусом — 5 593 631 человек.

Как сообщает ВОЗ, за всё время пандемии большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 556 479. В Европе выявлено 2 079 924 человека с CoViD-19.

Напомним, на территории России за минувшие сутки коронавирус выявили у 8371 человека, всего с начала эпидемии зарегистрирован 379 051 случай CoViD-19. За весь период выздоровело 150 993 пациента.

Выбор редакции

Loading...