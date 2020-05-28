Число выявленных случаев CoViD-19 в мире превысило 5,5 миллиона

За минувшие сутки на планете выявлено более ста тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщают представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По их данным, за день зарегистрировано 104 505 пациентов с CoViD-19. Таким образом, общее число зафиксированных случаев заражения данным вирусом — 5 593 631 человек.

Как сообщает ВОЗ, за всё время пандемии большинство случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Северной и Южной Америке — 2 556 479. В Европе выявлено 2 079 924 человека с CoViD-19.