Эксперты рассказали, как может измениться уровень безработицы в России

В связи с кризисом, связанным с пандемией коронавируса, в России число безработных может вырасти в два-три раза. Об этом говорится в материале консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), сообщает ТАСС.

— Число безработных в России может вырасти с докризисных 4,6% до 6–7% в случае самого благоприятного сценария "Отскок", до 8–10% при базовом сценарии "Тянитолкай" и до 12–15% с увеличением числа безработных на 7,8 миллиона человек в абсолютном выражении, если кризис пойдёт по сценарию "Критический спад", — сказано в исследовании.

Стоит отметить, что больше всего при негативном сценарии может пострадать строительная отрасль, рынок недвижимости, а также сфера торговли. Не обойдёт кризис стороной финансовый сектор РФ, сельское хозяйство, промышленность, телекоммуникации, нефтегазовую отрасль и транспорт.

Отмечается, что специалисты склоняются к базовому сценарию развития ситуации с безработицей в стране, который предполагает умеренный уровень сокращений. Он предусматривает возможные сокращения на 11–16% в сфере услуг, на 7–10% в торговле и на 5–10% в строительстве, промышленности и сфере недвижимости.

Эксперты также добавляют, что важнее всего оказание государственной поддержки тем отраслям, которые наиболее пострадали в период кризиса, связанного с пандемией.